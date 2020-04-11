МЧС предупреждает: в Липецке и области усиление ветра до 16 м/с

11 Апр 2020 2020-04-11T16:22:41+03:00

В ночь на воскресенье от 0 до 2 градусов тепла

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Липецкие спасатели предупреждают жителей региона о сильном ветре. В ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение этой субботы, 11 апреля, в Липецкой области ожидается усиление северо-западного ветра. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, порывы могут достигать до 16 м/с.

В ночь на воскресенье, 12 апреля, синоптики обещают от 0 до 2 градусов выше ноля. Днем в выходной прогреется лишь до +7 градусов. Утром будет солнечно, в остальное время - облачно. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 16 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт.ст.

Напомним, что в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU