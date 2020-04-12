Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 12 апреля 2020: еще у пяти человек выявили COVID-19

12 Апр 2020 2020-04-12T11:00:51+03:00

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Еще пять человек заразились коронавирусом в Липецкой области. Об этом сообщил оперштаб 12 апреля. Все, что известно о заболевших: они находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение. Состояние пациентов удовлетворительное.

Всего за время эпидемии в регионе выявили 63 случая заражения коронавирусом. 10 человек выздоровели, 53 сейчас находятся на лечении. В обсерваторе Данкова - 8 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 648 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.

Коронавирусом в регионе болеют не только взрослые, но и дети, а также пенсионеры. В пресс-службе администрации области рассказали, что среди больных 4 детей от 11 до 15 лет. Еще пять заразившихся - липчане от 81 до 90 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU