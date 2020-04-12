Доверчивые липчане перевели мошенникам более 160 тысяч рублей

12 Апр 2020 2020-04-12T11:44:47+03:00

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Сразу о нескольких случаях мошенничества рассказали липецкие правоохранители. 25 марта к ним обратилась 63-летняя женщина. Неизвестные позвонили ей и сообщили о несанкционированном списании денег с карты и пообещали помочь. В итоге липчанка лишилась 48 828 рублей. Аналогичные заявления поступили 8 апреля от 23-летней девушки, она перевела аферистам 90 000 рублей, и от 18-летней липчанки, которая передала в руки мошенников 7 244 рубля.

29 марта к полицейским обратился 47-летний мужчина. На сайте объявлений он хотел купить детскую куклу, а в итоге лишился 5 500 рублей. На такую же схему попалась 44-летняя липчанка. Она осталась без 13 199 рублей

По всем заявлениям, полицейские возбудили уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU