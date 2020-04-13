В Липецке разбился насмерть мотоциклист

13 Апр 2020 2020-04-13T08:04:18+03:00

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Авария произошла в воскресенье, 12 апреля, на улице Катукова в Липецке. Там недалеко от гипермаркета «Карусель» разбился водитель мотоцикла. По словам очевидцев, мотоциклист потерял управление и опрокинулся на ровном месте. Мотоцикл перевернулся, после чего водитель пролетел еще несколько метров и рухнул на дорогу.

Дтп с мотоциклистом.

При этом мужчина был без шлема и защитной экипировки. На место вскоре вызвали сотрудников ГИБДД и скорую помощь. Но, к несчастью, прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть.

Последствия авария попали в обзор с видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. Что именно произошло и как погиб человек, теперь разбираются автоинспекторы. По факту смертельного ДТП проходит доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU