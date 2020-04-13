2020-04-13T08:38:46+03:00
Общество

Два дня в Липецке будут отключать питьевую воду

Воды не будет в понедельник и вторник с 10 до 20.00
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке в течение двух дней будут отключать питьевую воду. Отключения начнутся с этой понедельника, 13 апреля. По информации ЛГЭКа, воды не будет с 10 до 20.00 в частном секторе по следующим улицам: Буденного, Сенная, Речная, Индустриальная, 2-ая Индустриальная, Зоологическая, Полярная, Садовая, Смоленская, Сырская, Небесная и переулок Рядовой.

Во вторник, 14 апреля, воду также отключат почти на весь день, с 10 до 20.00, в районе Опытной станции: Боевой проезд, 39а, улица Опытная, дома 1, 1а, 1в, 1 стр. 1, 1 стр. 2, 8, 8/1, 4а, 6, 4, 2, 2а, стр. 6; улица Агрономическая, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 12а, 14, 16, 17.

Питьевую воду будут подвозить по заявкам жителей с отключенных адресов. Энергетики приносят извинения за причиненные неудобства и предупреждают, что после окончания работ возможно повышение мутности воды. Более подробно об отключении можно узнать по телефонам: 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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