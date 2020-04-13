2020-04-13T09:13:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция по коронавирусу в Липецке: люди дают концерты на балконе

Липчане на самоизоляции не унывают сами и подают пример другим [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке продолжается режим всеобщей самоизоляции. Так в прошедший накануне христианский праздник Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье мэр Липецка и главы всех районов области настоятельно просили граждан не посещать храмы. Прямой запрет на посещение храмов действует только в Задонском районе, где из-за двух очагов коронавируса выставили КПП.

Липчане на самоизоляции не унывают .vk.com/myregion48

В остальных же районах области такого запрета нет, но людей очень просят оставаться дома. При этом уровень самоизоляции резко упал к концу прошлой недели, когда на улицы повалили толпы людей, в парках и на детских площадках снова появились подростки, а на парковках у ТРЦ начали кучковаться дрифтеры.

Но остаются и сознательные граждане. В одном из дворов Липецка мужчина вышел на балкон, чтобы сыграть для жильцов на аккордеоне. Жители соседних домов концерт оценили и даже сравнили с Италией, где люди не унывают даже сидя по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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