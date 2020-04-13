В Липецкой области БМВ угодил под прицеп КамАЗа – погиб пассажир

13 Апр 2020 2020-04-13T10:13:21+03:00

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Жуткая смертельная авария произошла в воскресенье вечером, 12 апреля, в Становлянском районе Липецкой области. Там на трассе «Дон» около 20.00 46-летний водитель БМВ влетел под прицеп КамАЗа, за рулем которого был 29-летний мужчина. Удар был такой силы, что иномарка вошла под прицеп пассажирской стороной почти по заднее сиденье. К несчастью, 38-летний пассажир БМВ не выжил. Как сообщает ГИБДД региона, предварительная причина аварии – нарушение дистанции.

Также стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом в Липецке. По уточненным данным, погибшему водителю мотоцикла было 50 лет. По предварительным данным, он наехал на бордюр, что и стало причиной аварии.

Кроме этого в регионе зарегистрировали еще дева аварии с участием двухколесного транспорта. В то же воскресенье на трассе Липецк – Грязи 48-летний водитель «Форда» не уступил скутеру, на котором ехали 22-летние пассажир и водитель. Пассажир попал в больницу. А за день до того на улице Мира в Липецке столкнулись «Шевроле» и мотоцикл. 22-летнего мотоциклиста также увезли в больницу.

Как сообщает ГИБДД региона, всего за трое суток, с 10 по 12 апреля, на дорогах региона в 5 ДТП пострадали 3 человека и 2 – погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU