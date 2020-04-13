2020-04-13T12:23:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Липецке разобрались с резким скачком цен на имбирь в период коронавируса

Ажиотаж и цены снизились после завоза крупной партии растения
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке, как и в других регионах России, в разгар коронавируса неожиданно взлетели цены на имбирь. За короткий период пряность подорожала в 10 раз, в итоге килограмм имбиря стал дороже барреля нефти. По данным Липецкого УФАС, цены на имбирь в магазинах варьировались от 3000 до 7000 рублей.

Эксперты уверены, что ажиотаж породили ложные слухи, что якобы целебные свойства растения помогают при коронавирусе. Кстати, этот же прием в Средние века использовали купцы, уверяя, что имбирь «лечит» чуму, чем взвинчивали цену.

Преодолеть нынешний скачек стоимости удалось благодаря рыночным махинациям – в Россию ввезли 2.4 тысячи тонн имбиря, в 12 раз больше, чем за весь прошлый год. Тем самым крупные торговые сети снизили цену до прежних 400-700 рублей за килограмм. А за ними вернулись к прежней стоимости и мелкие магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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