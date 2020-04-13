2020-04-13T13:35:49+03:00
Общество

Липецкие школьники вышли на связь с Международной космической станцией

Ученица 8 класса спросила, какую подготовку проходят космонавты
Лия МУРАДЬЯН
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Липецкие школьники вышли на связь с МКСЛипецкие школьники вышли на связь с МКСФото: сайт Роскосмоса.
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В День космонавтики Роскосмос и школьная цифровая платформа организовали космический конкурс для школьников. Детям нужно было придумать вопросы для космонавтов, которые зададут во время трансляции с МКС. В конкурсе приняли участие тысячи школьников со всей России и стран СНГ, по итогу выбрали 10 лучших вопросов.

В числе победителей оказались подростки из Ельца. Как сообщает управления образования города Ельца, победителями стали №5 Анастасия Щербакова (8А класс), Елизавета Титова (8В класс) и Илья Шилов (7А класс).

Прямое включение состоялось 12 апреля. Во время связи с МКС липецкая школьница Елизавета Титова поинтересовалась у экипажа, какую подготовку нужно пройти, чтобы стать космонавтов и в что в ней самое сложное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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