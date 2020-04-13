2020-04-13T14:36:45+03:00
Общество

В администрации Липецка появился новый заместитель

Вице-мэром стала Ольга Углева
Юлия КЛЮЕВА
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Новый вице-мэр Липецка Ольга УглеваНовый вице-мэр Липецка Ольга УглеваФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Об очередном назначении в мэрии Липецка стало известно в этот понедельник, 13 апреля. Новым заместителем главы администрации стала Ольга Углева. Соответствующее распоряжение подписала мэр города Евгения Уваркина.

Ранее этот пост занимал Кирилл Рыжков. Он находился в должности вице-мэра с 1 июля 2019 года. Теперь Рыжков будет руководителем проектного направления в управляющей компании АО "ОЭЗ ППТ "Липецк" - содействовать реализации инвестиционных проектов на территории региона.

Ольге Углевой предстоит курировать вопросы экономического развития, имущественных и земельных отношений. Также она будет контролировать работу управления потребительского рынка, муниципального заказа и информационных технологий. Кстати, Ольга Углева родилась в 1986 году в Челябинске. В 2009 году получила диплом Южно-Уральского государственного университета по специальности "Финансы и кредит". Свою карьеру начала в банковской сфере. Сначала работала специалистом, затем управляющим директором департамента розничного бизнеса одного из банков Москвы. До последнего времени занимала должность заместителя гендиректора по экономике и финансам в ООО "Газпром".

Напомним, что за последние несколько недель в мэрии назначили нового председателя департамента экономического развития, градостроительства и архитектуры, а также управляющего делами городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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