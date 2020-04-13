Режим работы транспорта в Липецке в период самоизоляции: отменят 8 поездов, следовавших через регион

13 Апр 2020 2020-04-13T17:46:39+03:00

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РЖД временно отменит 32 поезда дальнего следования. Причем 8 из них следуют через Липецкую область. Также 32 поезда будут ходить реже, 18 из которых проезжают через регион.

По данным пресс-службы областной администрации, с железнодорожных станция Липецкой области уже нельзя уехать поездами 17/18 Саратов-Москва и 25/26 Воронеж-Москва. С этой среды, 15 апреля, перестанут ходить поезда 69/70 Москва-Липецк, 125/126 Новороссийск-Москва, 737/738 Воронеж-Москва и 739/740 Москва-Воронеж. С 30 апреля планируют остановить движение поезда227/228 Санкт-Петербург-Новороссийск. С 24 мая - поезд 293/294 Мурманск-Анапа.

Как сообщили в пресс-службе ЮВЖД, причина всему этому - сокращение спроса на билеты из-за коронавируса. Количество проданных билетов на апрель сократилось на 76% по сравнению с прошлым годом. На май - на 70%. Кстати, в небольших населенных пунктах введут дополнительные остановки для поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. Пассажирам, которые купили билеты, предложат поехать другим поездом, либо вернут деньги в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU