Коронавирус в Липецке, новости на 13 апреля 2020 года: еще одну липчанку оштрафовали за фейк о COVID-19

13 Апр 2020 2020-04-13T18:17:18+03:00

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Еще одну липчанку привлекли к административной ответственности за фейк о коронавирусе. 12 марта 36-летняя женщина опубликовала "Вконтакте" пост о ситуации с COVID-19 в регионе. Она сообщила, что руководство области скрывает от липчан реальное количество лиц, зараженных инфекцией. Горожанка утверждала, что целый автобус больных отвезли в Данков.

По данным пресс-службы Липецкого областного суда, в этот понедельник, 13 апреля, состоялось судебное заседание. Женщину привлекли к администравтиной ответственности по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации". Теперь липчанке придется заплатить 15 тыс. рублей штрафа.

Напомним, что ранее 18-летняя девушка разместила пост в Инстаграм о комендантском часе, а 29-летняя липчанка распространяла лживые слухи о десятках больных коронавирусом. Им тоже выписали штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU