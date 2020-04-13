2020-04-13T19:46:33+03:00
Происшествия

Председателя Следственного комитета заинтересовало видео, где подростки избивают липчанина

Александр Бастрыкин поручил руководству регионального СКР доложить об обстоятельствах произошедшего
Юлия КЛЮЕВА
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На прошлой неделе в Липецке подростки избили мужчину. Как уже писали ранее в "КП-Липецк", все произошло у дома №7 на улице Ушинского. Взрослый мужчина подошел к группе подростков, которые "тусили" на детской площадке, несмотря на режим всеобщей самоизоляции. Липчанин сделал замечание одному из участников, услышал что-то в ответ и дал парню пощечину. Молодой человек не стал медлить - он ударил мужчину кулаком по лицу, тот упал. В итоге приятели подростка начали бить лежачего кулаками и ногами по голове. Все это записала камера наблюдения.

Видео заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководству регионального СКР подробно доложить об обстоятельствах произошедшего. А также, если на то будут основания, организовать доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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