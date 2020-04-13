2020-04-13T20:06:33+03:00
Происшествия

В Липецке парень заковал возлюбленную в наручники: снимать их пришлось спасателям

Липчане решились попросить о помощи, когда нога опухла и начала болеть
Юлия КЛЮЕВА
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В минувшие выходные, с 10 по 12 апреля, спасатели 6 раз выезжали тушить пожары в Липецке. Как сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС, в пятницу горела сухая трава в районах Ниженки и Дикого. В субботу - квартира на улице Московской. Спасатели помогли доставить пострадавшего от ожогов и отправления к машине скорой помощи. В воскресенье вспыхнули надворные постройки в частном секторе на улицах Зеленая и Елецкая. По последнему адресу медикам пришлось выводить из стрессового состояния пожилую хозяйку недвижимости.

Дежурной смене пришлось 3 раза выезжать на вскрытие дверей. Так, на улице Плеханова один в квартире остался 3-летний малыш. Также приходили сообщения о подозрительных предметах - забытая сумка на детской площадке по улице Катукова, коробка у лифта в доме. К счастью, взрывоопасных веществ обнаружено не было.

Накануне, 12 апреля, спасатели поспешили на помощь к влюбленной паре. В районе ЛТЗ гражданский муж подшутил над заснувшей подругой - приковал ее ногу наручниками. Снять их липчанам не удалось. Когда нога опухла и начала болеть, они все-таки решились позвонить на единый номер вызова экстренных служб "112". По словам руководителя дежурной смены, подобные инциденты случаются в областном центре раз в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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