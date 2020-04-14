2020-04-14T08:52:54+03:00
Происшествия

В Липецке в тройном ДТП пострадала женщина

На улице Неделина столкнулись "Рено", "Форд", и "Мерседес"
Юлия КЛЮЕВА
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Тройное ДТП в ЛипецкеТройное ДТП в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5 297 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 4 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Их привлекли к административной ответственности. 38 человек не пристегнулись во время движения. 5 050 раз автомобилисты превысили скорость. Также случилось 10 ДТП, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 13 апреля, на улице Неделина в Липецке произошла тройная авария: столкнулись "Рено", "Мерседес" и "Форд". Пострадала 34-летняя пассажирка "Мерседеса". Женщина получила травму. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили. Машинам тоже досталось. У "Форда" и "Мерседеса" разбиты передние части автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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