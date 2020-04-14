2020-04-14T09:01:12+03:00
Происшествия

В лесу под Липецком нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Боеприпас уничтожили на подрывной площадке
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком уничтожили артиллерийский снарядПод Липецком уничтожили артиллерийский снарядФото: УГПСС Липецкой области
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В минувший понедельник, 13 апреля, в Липецкой области обнаружили взрывоопасный предмет. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, боеприпас обнаружили в лесу Грязинского района. Как оказалось, это был 76 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Предмет вывезли на подрывную площадку полигона под Липецком. В 13.30 боеприпас уничтожили. Напомним, что обнаружив взрывоопасный предмет, запрещается прикасаться к нему, поднимать, переносить, перекатывать. Ни в коем случае нельзя бить по корпусу, пытаться разобрать или распилить. Закопать боеприпас в землю или бросить в водоем - тоже не лучшая идея. Как и разводить рядом с ним костер или бросить его в огонь.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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