В лесу под Липецком нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

14 Апр 2020 2020-04-14T09:01:12+03:00

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В минувший понедельник, 13 апреля, в Липецкой области обнаружили взрывоопасный предмет. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, боеприпас обнаружили в лесу Грязинского района. Как оказалось, это был 76 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Предмет вывезли на подрывную площадку полигона под Липецком. В 13.30 боеприпас уничтожили. Напомним, что обнаружив взрывоопасный предмет, запрещается прикасаться к нему, поднимать, переносить, перекатывать. Ни в коем случае нельзя бить по корпусу, пытаться разобрать или распилить. Закопать боеприпас в землю или бросить в водоем - тоже не лучшая идея. Как и разводить рядом с ним костер или бросить его в огонь.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU