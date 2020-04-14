2020-04-14T11:59:00+03:00
Общество

Сбербанк увеличил число пользователей школьной цифровой платформы в два раза

Обеспечена возможность удаленного обучения школьников в 23 регионах России
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Банк предоставил более чем для двух тысяч школ в разных городах страны цифровое решение для обеспечения беспрерывной работы по освоению учебной программы. Образовательная инициатива по запуску полного цикла дистанционного обучения на Школьной цифровой платформе поддержана Министерством просвещения РФ и губернаторами 23 субъектов России.

С 23 марта обучение в дистанционном формате на ШЦП доступно для учеников пятых-восьмых классов Новгородской области, с 30 марта — для детей в Калининградской, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Томской областях и в Республике Татарстан. С 6 апреля занятия начались в школах республик Алтай, Башкортостан, Мордовия, Тыва, Хакасия; Воронежской, Курганской, Ленинградской, Мурманской, Омской, Псковской, Свердловской, Тамбовской областей, Пермского края. До 17 апреля на платформе начнут заниматься школьники Алтайского края и Ярославской области.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк:

«Образование наших детей является основной успешного будущего. Нет ни одной причины, которая заставила бы нас отказаться от приоритетности обучения школьников. Угроза распространения коронавируса стала дополнительным стимулом для скорейшего внедрения цифровой образовательной платформы. Сложности предоставляют нам новые возможности и Сбербанк вместе с главами 23 регионов страны подключает более двух тысяч школ к цифровой платформе, которая уверен повысит качество образование и что не менее важно усилит их интерес к обучению».

Школьная цифровая платформа — это ИТ-решение, разработанное в рамках реализации программы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» «Цифровая платформа персонализированного образования для школы». Платформа содержит обучающие модули по всем предметам школьной программы, а также авторские модули для углубленного изучения материала и кросс-предметных исследований. Система позволяет учителям продолжать эффективное обучение учеников, а ученикам — заниматься самостоятельно.

Задания представлены в разных форматах: в виде текста, видео, графиков, интерактивных материалов. Система содержит самые актуальные учебные методические комплексы, в том числе от группы компаний «Просвещение», которая предоставила бесплатный доступ к электронным версиям учебников, входящих в Федеральный перечень.

В платформе заложены инструменты для развития у школьников навыков XXI века: умения ставить цели и достигать их, понимать себя и других, быть креативными и критически мыслить, сотрудничать и работать в команде, решать проблемы и задачи.

На платформе школьники смогут изучать все предметы как минимум до ликвидации угрозы распространения коронавируса. Обучение будет бесплатным и для школ, и для детей. В планах Сбербанка — предоставить возможность обучения на платформе детям по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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