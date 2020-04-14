Под Липецком пламя с сухой травы перекинулось на деревянные постройки

14 Апр 2020 2020-04-14T12:43:11+03:00

К счастью, никто из людей в пожаре не пострадал [видео]

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Накануне, 13 апреля, в Липецкой области случился пожар. В селе Вертячье Хлевенского района загорелась сухая трава. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарным в 17.36.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, площадь возгорания разрасталась и в итоге пламя перекинулось на деревянные постройки, что расположены по улице Садовой - дома №7 и №9. К счастью, никто из людей не пострадал. Загорание ликвидировали. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что в минувшие выходные спасатели 6 раз выезжали на тушение пожаров в Липецке. Горела сухая трава, надворные постройки в частном секторе, а также квартира. Напомним, в случае происшествия звонить по номеру "112". Звонки принимаются круглосуточно.

МЧС России просит липчан соблюдать меры пожарной безопасности.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области

ИСТОЧНИК KP.RU