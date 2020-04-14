МЧС предупреждает липчан о штормовом ветре со снегом и дождем

14 Апр 2020 2020-04-14T14:04:03+03:00

Изменить размер текста: A A

МЧС предупреждает, что в Липецке ожидается штормовой ветер. По данным гидрометцентра погода ухудшится во вторник вечером, 14 апреля, с 18.00. Неблагоприятные условия продержаться вечера 17 апреля.

В ближайшие дни в некоторых районах области ожидается снег, мокрый снег и дождь. Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду. При этом местами порывы ветра могут достигать скорости 15-20 м/с, а днем 16 апреля – до 21 метра в секунду, что считается штормовым ветром.

Также в регион снова вернутся заморозки, этой ночью ожидается от 2 градусов ниже нуля до +3, днем не больше 11 градусов тепла. Судя по долгосрочному прогнозу, тепло вернутся в Липецк только в начале мая.

ИСТОЧНИК KP.RU