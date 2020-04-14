Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

14 Апр 2020 2020-04-14T15:53:49+03:00

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Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Как изменилась работа банка в связи с ситуацией с COVID-19?

- Основное изменение в работе наших отделений связано с безопасностью наших сотрудников и наших клиентов. Чтобы обслуживать своих клиентов в нынешних условиях, офисы в регионе продолжают свою работу в сокращенном режиме. В Липецке работают два офиса по адресу: ул. Гагарина, д. 35-А и Неделина, д. 15а с 9:00 до 17:00. В Ельце - офис по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 63 с 10:00 до 15:00. Везде введен час санитарной обработки с 13:00 до 14:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU