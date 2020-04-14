В Липецке на улице Водопьянова сняли больше половины асфальта

14 Апр 2020 2020-04-14T18:05:24+03:00

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В Липецке на улице Водопьянова продолжаются ремонтные работы. За несколько дней рабочие сняли 27 тыс. кв.м. старого дорожного покрытия из 43 тыс. кв.м. По данным пресс-службы администрации города, ремонт дороги планируют завершить в кратчайшие сроки. Срезанная асфальтная крошка пойдет на отсыпку частного сектора - улиц Трубная и Маргелова.

Одновременно ведется работа по демонтажу кромки у бортов дороги. В скором времени специалисты начнут укладывать выравнивающий слой. Работы будут стараться проводить в ночное время, так как движение на участке ограничивать не стали.

Напомним, дорогу от дома №6А по проспекту Победы до дома №45 по улице Водопьянова ремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Кстати, ремонтные работы ведутся и на окружной трассе Р-119 под Липецком.

Ремонт дороги на трассе Р-119 под Липецком.

Под Липецком на трассе Р-119 ведутся дорожные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU