2020-04-14T20:05:46+03:00
Происшествия

Под Липецком «Опель» перевернулся в кювет и загорелся – водитель спасся

В страшной аварии на трассе Данков – Ефремов обошлось без жертв
Лия МУРАДЬЯН
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Пожар потушили сотрудники МЧСПожар потушили сотрудники МЧСФото: Лия МУРАДЬЯН
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Серьезное ДТП случилось этим вечером, 14 апреля, в Данковском районе Липецкой области. Там на трассе Данков – Ефремов около 17.00 не справился с управлением и вылетел с дороги водитель кроссовера «Опель».

Иномарка улетела в кювет, перевернулась, а затем загорелась. В машине находился только водитель. Несмотря на всю серьезность аварии, повреждения авто и последующий пожар, водитель, к счастью, каким-то чудом сумел спастись. При этом даже не получил травмы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, возгорание и последствия ДТП ликвидировали сотрудники отделения пожарно-спасательной части №22, никто не погиб и не пострадал. Как именно произошла авария и кто виноват, выясняли сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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