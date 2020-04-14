Под Липецком «Опель» перевернулся в кювет и загорелся – водитель спасся
Серьезное ДТП случилось этим вечером, 14 апреля, в Данковском районе Липецкой области. Там на трассе Данков – Ефремов около 17.00 не справился с управлением и вылетел с дороги водитель кроссовера «Опель».
Иномарка улетела в кювет, перевернулась, а затем загорелась. В машине находился только водитель. Несмотря на всю серьезность аварии, повреждения авто и последующий пожар, водитель, к счастью, каким-то чудом сумел спастись. При этом даже не получил травмы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, возгорание и последствия ДТП ликвидировали сотрудники отделения пожарно-спасательной части №22, никто не погиб и не пострадал. Как именно произошла авария и кто виноват, выясняли сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU