Липчане нарушают режим самоизоляции на рыбалке в других регионах
Липчане нарушают режим самоизоляции не только в своем регионе. Напомним, индекс изоляции в последние дни показывает, что на улицах очень много людей, кучкуются подростки на детских площадках, молодые люди пытаются облюбовать общественные пространства.
Некоторые попытались самоизолироваться на природе в других регионах и тоже попались на нарушении. Например в Астраханской области, где также свирепствует коронавирус, поймали двух нарушителя из Липецка.
Как сообщает агентство новостей «Астрахань-24», жители Сызрани и Липецка 31 и 42 лет рыбачили на берегах рек Кигач и Бузан в Красноярском районе. Теперь житель Липецкой области оплатит штраф за нарушение постановления администрации другого региона.
Напомним, что в Липецке в связи с самоизоляцией скоро начнут действовать электронные пропуска.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»