Липчане нарушают режим самоизоляции на рыбалке в других регионах

15 Апр 2020 2020-04-15T07:57:39+03:00

Нарушителей из Липецка поймали за рыбалкой в Астраханской области

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Липчане нарушают режим самоизоляции не только в своем регионе. Напомним, индекс изоляции в последние дни показывает, что на улицах очень много людей, кучкуются подростки на детских площадках, молодые люди пытаются облюбовать общественные пространства.

Некоторые попытались самоизолироваться на природе в других регионах и тоже попались на нарушении. Например в Астраханской области, где также свирепствует коронавирус, поймали двух нарушителя из Липецка.

Как сообщает агентство новостей «Астрахань-24», жители Сызрани и Липецка 31 и 42 лет рыбачили на берегах рек Кигач и Бузан в Красноярском районе. Теперь житель Липецкой области оплатит штраф за нарушение постановления администрации другого региона.

Напомним, что в Липецке в связи с самоизоляцией скоро начнут действовать электронные пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU