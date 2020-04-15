Под Липецком "Шевроле-Нива" вылетела в кювет и перевернулась

15 Апр 2020 2020-04-15T08:48:42+03:00

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За минувшие сутки автоинспекторы выявили в Липецкой области 3 263 нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 4 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 28 человек не стали пристегиваться. 3 041 раз водители превысили скорость на дороге. В 17 авариях никто из людей не пострадал. 6 машин припарковали в неположенном месте.

В минувший вторник, 14 апреля, на трассе Грязи-Добринка Грязинского района водитель ВАЗ-2114 бил 3 пешеходов. Они получили травмы. Среди пострадавших был 10-летний мальчик. Медики оказали им помощь и отпустили.

Около 3.30 утра в эту среду, 15 апреля, в Краснинском районе случилось серьезное ДТП. На автотрассе Красное-Теплое "Шевроле-Нива" улетела в кювет, автомобиьл перевернулся. Судя по всему, 52-летний водитель не справился с управлением. В аварии пострадала 69-летняя пассажирка. Ее с травмой доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU