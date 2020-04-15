2020-04-15T10:01:45+03:00
Общество

За день в Липецке выросли цены на гречку и овощи

При этом подешевела мука
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке выросли цены на гречку и овощиВ Липецке выросли цены на гречку и овощиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В региональном управлении потребительского рынка рассказали о ценах на продукты питания первой необходимости в Липецке. Специалисты изучили стоимость минимальных розничных цен на 14 апреля в магазинах областного центра. Так, за 1 день подорожала гречка - 56,24 рублей за кг. В понедельник, 13 апреля, ее можно было купить за 48,88 рублей.

Также взлетели цены на репчатый лук. В понедельник он стоил 28,90 рублей за кг. Во вторник - 37,50 рублей. Поднялась и стоимость моркови - с 14,79 и 14,99 рублей до 18,99 рублей за кг. Томаты подорожали на 10 рублей за кг. Немного выросли цены на капусту и картофель.

Цены на муку, наоборот, упали - стоила 49,99 рублей за 2 кг, стала 38,99 рублей. Цены на яблоки, йца, молоко, подсолнечное масло, куры, рыбу и сахар не изменились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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