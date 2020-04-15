2020-04-15T12:14:04+03:00
Общество

Пожар в Чернобыле: достигнет ли радиоактивная пыль Липецка?

Ответ на этот вопрос дали липецкие синоптики [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Достигнет ли радиоактивная пыль из Чернобыля Липецка?Достигнет ли радиоактивная пыль из Чернобыля Липецка?Фото: Юлия КЛЮЕВА
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С 4 апреля в Чернобыле горит лес. Предполагаемая причина возгорания - поджог травы. Пламя охватило Рыжий лес - около 200 кв.км. От его края до хранилища отходов атомной станции около 2 км. Как сообщает сайт Гисметео, в зоне горения отмечается повышенный уровень радиации. А ветер может разнести радиоактивные частицы на дальние расстояния. Есть ли вероятность, что эта пыль долетит до Липецка?

- Даже если ветер поднимет радиационные частицы, то до Липецка они долететь не должны, - объяснили "КП-Липецк" в Липецком Гидрометцентре. - По всем высотам будет перемещаться воздушная масса северо-запада. Причем, довольно мощные потоки. У земли западный ветер тоже будет довольно сильный. Воздушные потоки пройдут южнее Липецка.

Так, по словам специалистов, липчанам бояться нечего. Липецк и Чернобыль находятся на разных широтах. Причин для переживаний нет.

Фото с сайта Gismeteo.ru Фото: с сайта

Фото с сайта Gismeteo.ruФото: с сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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