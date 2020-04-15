2020-04-15T12:43:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Липецке: суд оштрафовал 7 горожан

В Липецке 7 человек нарушили режим самоизоляции
Юлия КЛЮЕВА
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На днях в Правобережном суде Липецка рассмотрели административные дела по невыполнению правил поведения при введении режима повышенной готовности. Режим самоизоляции нарушили 7 липчан. Как сообщили в пресс-службе регионального управления судебного департамента, эти люди без уважительных причин вышли из дома. Их задержали полицейские. В отношении горожан составили протоколы.

Суд признал липчан виновными по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Им вынесли предупреждение. Также указанные лица заплатят штраф - от 1 до 30 тыс. рублей. Кстати, в районных судах области находится несколько десятков административных дел по аналогичным случаям.

Напомним, что режим всеобщей самоизоляции продлится в регионе до конца апреля. Также в области начали вводить электронные пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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