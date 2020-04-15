Сбербанк поддержит пострадавших от коронавируса клиентов

15 Апр 2020 2020-04-15T13:15:35+03:00

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В ходе встречи Владимир Салмин проинформировал губернатора об основных показателях работы банка в первом квартале 2020 года. Отмечалось, что Центрально-Черноземный банк сохранил высокий уровень присутствия на основных финансовых рынках Воронежской области. По-прежнему почти половина населения области и более трети организаций и предпринимателей доверяют банку ведение своих финансовых операций.

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ИСТОЧНИК KP.RU