Под Липецком лесники с лодки потушили пожар на острове у реки Воронеж

15 Апр 2020 2020-04-15T13:22:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший понедельник, 13 апреля, в районе села Синдякино Хлевенского района Липецкой области случился пожар. В пойме реки Воронеж вблизи леса вспыхнули заросли камыша и сухая трава. Пламя разгоралось. Огонь мог перекинуться на деревья.

Как сообщили в пресс-службе департамента лесного хозяйства по ЦФО, к месту происшествия выдвинулась патрульная группа лесников. Оказалось, что возгорание произошло на участке, который был со всех сторон окружен водой. До него нельзя было добраться по суше, в том числе, подвезти технику. Этот остров, судя по всему, подожгли проплывающие мимо рыбаки.

Лесники добрались до горящего участка на лодке, взяв с собой ручные противопожарные ранцы. Воду для заправки инструмента они брали прямо из реки. Возгорание локализировали, а затем полностью ликвидировали.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Все чаще в регионе горит сухая трава и мусор. Неосторожные действия могут иметь печальные последствия.

Пожары в Липецкой области.Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области

ИСТОЧНИК KP.RU