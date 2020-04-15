2020-04-15T13:55:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Выплата безработным в Липецке 2020: помощь получат предприниматели, чья деятельность остановилась из-за коронавируса

Деньги выделят из резервного фонда Липецкой области
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие предприниматели получат выплатуЛипецкие предприниматели получат выплатуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области поддержат индивидуальных предпринимателей. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, выплату из резервного фонда получат семьи с детьми, в которых один или оба родителя являются предпринимателями.

Липчане должны подходить по следующим критериям: до ситуации с коронавирусом работали сами на себя, не имели наемных работников, в данный момент их деятельность приостановлена. Размер выплаты соответствует МРОТ. Чтобы получить помощь, липчанам нужно обратиться в центр соцзащиты, либо позвонить по телефону 8-800-450-48-48.

Напомним, что в регионе уже у 70 человек подтвержден диагноз COVID-19. За все время инфекцию выявили у 85 липчан. Из них 15 выздоровели. Но 4 остаются на аппарате искусственной вентиляции легких - 2 в стабильно тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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