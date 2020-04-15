Больницы в Липецке для больных коронавирусом: жителям показали, как работают врачи-инфекционисты
Ежедневно в Липецкой области выявляют новые случаи заражения коронавирусом. В эту среду, 15 апреля, в регионе диагноз подтвердился еще у 11 липчан. Под контролем медиков находится 63 человека. Врач-инфекционист Юлия Козьякова показала, как идет рабочий процесс в больнице.
- Это обычный рабочий день, но в защитных костюмах, - объяснила липчанка. - Самое главное - наблюдать за больными. Не пропустить тех, у кого снижается кислород, кому становится хуже.
Юлия вспоминает тот день, когда в инфекционную больницу привезли первых липчан с подозрением на COVID-19. Им позвонили со станции скорой помощи и сообщили о пациентах. Медики были готовы к встрече.
- Когда закончится эпидемия, буду каждый день проводить с дочкой, которую не видела больше 2 недель, - призналась врач.
Работа врача-инфекциониста в Липецке во время коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»