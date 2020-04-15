2020-04-15T15:23:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Больницы в Липецке для больных коронавирусом: жителям показали, как работают врачи-инфекционисты

На видео сняли, как медики переодеваются в спецкостюмы и наблюдают за пациентами с коронавирусом [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Работа липецких врачей-инфекционистовРабота липецких врачей-инфекционистовФото: принтскрин видео.
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Ежедневно в Липецкой области выявляют новые случаи заражения коронавирусом. В эту среду, 15 апреля, в регионе диагноз подтвердился еще у 11 липчан. Под контролем медиков находится 63 человека. Врач-инфекционист Юлия Козьякова показала, как идет рабочий процесс в больнице.

- Это обычный рабочий день, но в защитных костюмах, - объяснила липчанка. - Самое главное - наблюдать за больными. Не пропустить тех, у кого снижается кислород, кому становится хуже.

Юлия вспоминает тот день, когда в инфекционную больницу привезли первых липчан с подозрением на COVID-19. Им позвонили со станции скорой помощи и сообщили о пациентах. Медики были готовы к встрече.

- Когда закончится эпидемия, буду каждый день проводить с дочкой, которую не видела больше 2 недель, - призналась врач.

Работа врача-инфекциониста в Липецке во время коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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