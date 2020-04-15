Коронавирус в Липецке, новости на 15 апреля 2020 года: Благодатный огонь на Пасху в Липецк не привезут

15 Апр 2020 2020-04-15T16:03:34+03:00

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В этом году из-за коронавируса Благодатный огонь в Липецк не привезут. Традиционный рейс на Пасху в Москву отменен. Об этом "Кп-Липецк" сообщил пресс-секретарь НЛМК Сергей Разбирин. Напомним, комбинат на протяжении многих лет занимался организацией доставки липчанам Благодатного огня.

Также липчане не смогут попасть на службу в храм на Пасху. В Липецкой области ограничили посещение монастырей и храмов во время богослужений. Православные могут поучаствовать в праздничной службе только онлайн - для жителей региона проведут прямые трансляции. Вход на кладбище для липчан тоже закрыли. Все эти меры направлены на борьбу с COVID-19. Кстати, освящать куличи в храмах не будут. Священнослужители проведут обряд в магазинах - прямо перед продажей пасхального хлеба.

ИСТОЧНИК KP.RU