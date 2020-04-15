Работницу миграционной полиции поймали на взятке в Липецке

15 Апр 2020 2020-04-15T18:40:14+03:00

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В Липецке заподозрили во взяточничестве работницу миграционной полиции. По версии следствия, инспектор отделения по вопросам миграции брала деньги с марта 2018 года по апрель 2018, всего 85 500 рублей.

За определенные суммы она помогала иностранцам получить регистрацию по месту жительства и встать на учет на территории области, а также передавала сведения об иностранных гражданах на территории области. Деньги переводили прямо на счет инспектора.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 290 УК – взятка в значительном размере. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, преступление выявили при участии регионального УФСБ.

Расследование продолжается. В УМВД по Липецкой области также идет проверка по данному случаю.

ИСТОЧНИК KP.RU