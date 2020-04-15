2020-04-15T19:14:44+03:00
Происшествия

Сотрудники заправки под Липецком сдали пьяного водителя на угнанной машине

Нетрезвого мужчину на чужой «Ладе-Гранте» задержали на АЗС
Лия МУРАДЬЯН
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Автоинспекторы поймали пьяного угонщикаАвтоинспекторы поймали пьяного угонщикаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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В Липецкой области работники заправки не дали выехать на дорогу нарушителю из самой опасной категории – пьяному водителю. Сотрудники АЗС на трассе Хлевное – Липецк позвонили в полицию около 5 утра и сообщили, что у них заправляется пьяный человек за рулем «Лады – Гранты».

Пока полиция ехала, заправщики успели пообщаться с водителем и тот признался, что машину угнал. Благо на место вскоре прибыли начальник отдела ГИБДД по Липецкому району майор полиции Александр Почеревин и врио командира отделения ДПС старший лейтенант Дмитрий Митин. Через дежурную часть выяснилось, что машина принадлежит таксисту, который ранее заявил об угоне.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, задержанным оказался 43-летний мужчина, проходить медосвидетельствование он не стал. Благодаря внимательным сотрудникам АЗС опасный угонщик так и не выехал на дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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