2020-04-15T20:21:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Борьба с коронавирусом в Липецке: 83 предприятия перепрофилировались под пошив масок

Еще 200 000 масок завезли в регион и распределили по аптекам
Лия МУРАДЬЯН
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С учетом усугубляющейся ситуации по коронавирусу в Липецке, местные предприятия оперативно меняют профиль. По данным Минпромторга, в Липецкой области во время коронавируса оперативно перепрофилировались под пошив масок 83 предприятия. В основном это швейные фабрики, мастерские, дома быта и индивидуальные предприниматели.

Кроме этого в регион продолжают завозить медицинские маски, антисептики и другие средства защиты от коронавируса. Как сообщили в администрации области, накануне в регион поступила новая партия 200 000 масок. Все развезли по сети бюджетных аптек Липецкфармация.

Напомним, что на прошлой неделе в государственные аптеки завезли еще 155 000 масок и 160 000 антисептиков. На продажу масок есть ограничение – не более 5 в одни руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Борьба с коронавирусом в Липецке: 83 предприятия перепрофилировались под пошив масок
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