В тройном ДТП с грузовиками и двумя легковушками в Липецке пострадали 2 человека

16 Апр 2020 2020-04-16T08:59:33+03:00

За сутки на дорогах региона в трех авариях травмы получили 5 человек

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Серьезное ДТП случилось минувшим вечером, 15 апреля, на трассе Орел – Тамбов в Липецке. Там столкнулись четыре автомобиля. 62-летний водитель «Скании» ударил ВАЗ-2109 с 34-летний водителем. От удара «девятка» влетела в «Форд» и в «Газель». В этой аварии пострадали водитель и 62-летний пассажир ВАЗа – обоих увезли в больницу. По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии стал неправильный выбор дистанции.

В те же сутки на улице Космонавтов в Липецке 19-летний парень за рулем «Фольксвагена» сбил на «зебре» 20-летнего пешехода, который попал в больницу.

А в Ельце на пресечении трассы «Дон» и улицы Промышленной столкнулись три автомобиля. 39-летний водитель грузовика «Донг-Фенг» ударил «Ладу-Калину», которую отбросило на стоящий на перекрестке «Рено». В ДТП пострадали 39-летний водитель и 60-летняя пассажирка «Калины». Причина аварии – проезд на запрещающий сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU