Штормовой холодный ветер ожидается в Липецке в ближайшее время

16 Апр 2020 2020-04-16T09:46:58+03:00

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В ближайшие часы в Липецке существенно усилится ветер. Как сообщает МЧС по Липецкой области, усиление западного и северо-западного ветра ожидается в предстоящие 3-6 часов.

По данным Гидрометцентра, неблагоприятная погода продержится в течение всего этого дня, 16 апреля, и сохранится в течение ночи 17 апреля. МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности во время усиления ветра.

Порывы ветра в этот период могут достигать 16-21 метра в секунду. В этот день ожидается не больше +8°С, ночью – +1. А с пятницы, 17 апреля, помимо сильного ветра в Липецкой области ожидаются дожди. В выходные температура воздуха опустится до нуля градусов. В субботу днем возможны грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU