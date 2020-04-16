2020-04-16T18:40:53+03:00
Общество

Фирма из Санкт-Петербурга вернула липчанину почти миллион рублей долга по зарплате

Жителю Липецка помогают приставы из северной столицы
Юлия КЛЮЕВА
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Судебные приставы Санкт-Петербурга помогли жителю Липецка получить заработную плату. Липчанин работал в фирме, занимающейся арендой грузового транспорта и перевозками. Последние 8 месяцев он не получал зарплату. Мужчине пришлось обратиться в суд.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Санкт-Петербургу, Октябрьский районный суд Липецка постановил взыскать с петербургской организации задолженность, а также компенсацию за горюче-смазочные материалы и использование личного автомобиля работника. Бывший сотрудник должен был получить 1 080 000 рублей.

Однако, фирма не спешила возвращать деньги. Как стало известно приставу-исполнителю, организации больше не существует. Ее бывший директор находится в Челябинске. Ему объяснили, чте если не исполнить требований, последствия могут оказаться плачевными. Вплоть до уголовной ответственности.

Данное разъяснение сразу же повлияло на директора. На счет приставов начали поступать деньги. Пока липчанину перевели 920 тыс. рублей. Осталось 160 тыс. рублей долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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