2020-04-17T08:57:05+03:00
Происшествия

В ДТП с двумя иномарками в Липецке пострадал водитель внедорожника

За сутки в регионе в трех ДТП пострадали три человека [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП на улице ВодопьяноваДТП на улице ВодопьяноваФото: Лия МУРАДЬЯН
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Авария с участием внедорожника «Шевроле Нива» и «Ниссана» произошла минувшим вечером, 16 апреля, на улице Водопьянова в Липецке. 36-летний водитель «Нивы» въехал в иномарку, за рулем которой был 43-летний мужчина. В результате аварии водитель «Шерволе» попал в больницу, но затем его отпустили.

ДТП на улице Водопьянова.vk.com/myregion48

В тот же день на улице Катукова 58-летний водитель «Фольксвагена» не уступил «Рено» с 29-летний мужчиной за рулем. В этом ДТП пострадал второй водитель. По предварительным данным ГИБДД региона, причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области в трех авариях пострадали 3 человека. ДТП без пострадавших зарегистрировали 24. Автоинспекторы выявили 2910 нарушений ПДД, а камеры зарегистрировали 2688 нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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