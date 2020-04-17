В ДТП с двумя иномарками в Липецке пострадал водитель внедорожника
Авария с участием внедорожника «Шевроле Нива» и «Ниссана» произошла минувшим вечером, 16 апреля, на улице Водопьянова в Липецке. 36-летний водитель «Нивы» въехал в иномарку, за рулем которой был 43-летний мужчина. В результате аварии водитель «Шерволе» попал в больницу, но затем его отпустили.
ДТП на улице Водопьянова.vk.com/myregion48
В тот же день на улице Катукова 58-летний водитель «Фольксвагена» не уступил «Рено» с 29-летний мужчиной за рулем. В этом ДТП пострадал второй водитель. По предварительным данным ГИБДД региона, причиной аварии стало нарушение очередности проезда.
Всего за сутки на дорогах Липецкой области в трех авариях пострадали 3 человека. ДТП без пострадавших зарегистрировали 24. Автоинспекторы выявили 2910 нарушений ПДД, а камеры зарегистрировали 2688 нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU