2020-04-17T09:33:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Борьба с коронавирусом в Липецке: СК создал специальную группу для слежки за фейками

Следователи будут оперативно выявлять авторов недостоверной информации
Лия МУРАДЬЯН
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В СКР по Липецкой области создали специальную группу, которая будет проверять недостоверную информацию коронавирусе. Задачи для группы определил председатель СК Евгений Шаповалов.

Теперь сотрудники ведомства будут следить и оперативно реагировать на фейковые новости в СМИ, соцсетях и месенджерах и незамедлительно принимать меры. Как сообщили в пресс-службе ведомства, группу возглавил заместитель руководителя управления. Кроме недостоверной информации будут следить за сообщениями о нарушении санитарных требований в период коронавируса. Начинать проверки и возбуждать уголовные дела будут весьма оперативно.

Отметим, что по новым статьям 207.1 и 207.2 УК РФ распространение заведомо ложной информации карается от штрафа до 7 лет тюрьмы. Напомним, что в Липецке за распространение ложной информации о коронавирусе уже поплатились несколько человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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