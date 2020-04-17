Больницы в Липецке для больных коронавирусом: в БСМП готовы принимать пациентов

17 Апр 2020 2020-04-17T17:10:43+03:00

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Липецкая больница скорой медицинской помощи готова к приему больных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации в эту пятницу, 17 апреля. Напомним, в начале месяца появилась информация, что БСМП перепрофилируют под госпиталь для липчан с COVID-19.

Теперь в больница может принять 280 человек. Кстати, 70% коек обеспечены кислородной поддержкой. В инфекционной больнице - 290 мест. Стационар предназначен только для больных коронавирусом. Там есть необходимое оборудование, в том числе для отделения реанимации, а также для телемедицинских консультаций. Лекарства в достаточном количестве на полтора месяца. Закупка противовирусных и антибактериальных препаратов ведется за счет областной казны.

Напомним, что по состоянию на 17 апреля на лечении находятся 70 человек. За все время в регионе выявили 108 случаев заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU