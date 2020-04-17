2020-04-17T17:10:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Больницы в Липецке для больных коронавирусом: в БСМП готовы принимать пациентов

Больницу скорой медицинской помощи перепрофилировали под госпиталь для больных коронавирусом
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В БСМП Липецка развернули госпиталь для больных коронавирусомВ БСМП Липецка развернули госпиталь для больных коронавирусомФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
Изменить размер текста:

Липецкая больница скорой медицинской помощи готова к приему больных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации в эту пятницу, 17 апреля. Напомним, в начале месяца появилась информация, что БСМП перепрофилируют под госпиталь для липчан с COVID-19.

Теперь в больница может принять 280 человек. Кстати, 70% коек обеспечены кислородной поддержкой. В инфекционной больнице - 290 мест. Стационар предназначен только для больных коронавирусом. Там есть необходимое оборудование, в том числе для отделения реанимации, а также для телемедицинских консультаций. Лекарства в достаточном количестве на полтора месяца. Закупка противовирусных и антибактериальных препаратов ведется за счет областной казны.

Напомним, что по состоянию на 17 апреля на лечении находятся 70 человек. За все время в регионе выявили 108 случаев заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: получить цифровой код можно не только по паспорту
Липчан просят помочь найти мужчину, совершившего тяжкое преступление
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: жители могут идти в магазин и аптеку без кода
Больницы в Липецке для больных коронавирусом: в БСМП готовы принимать пациентов
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 17 апреля 2020 года составило 38 человек
Коронавирус в Липецке, новости на 16 апреля 2020 года: под подозрением на инфекцию 137 человек
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Липецке: депутаты утвердили штрафы
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: жители могут получить код через мобильное приложение
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: пока все сбои не устранят штрафовать никого не будут
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
Утром в Липецке полиция ловила нарушителя режима самоизоляции по коронавирусу
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 17 апреля 2020 года: заболели еще 12 человек
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Ягод хватит всем!
Борьба с коронавирусом в Липецке: СК создал специальную группу для слежки за фейками
Сбербанк отменяет плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group
В ДТП с двумя иномарками в Липецке пострадал водитель внедорожника
Коронавирус в Липецке, новости на 17 апреля 2020 года: 2 пациентов в стабильно тяжелом состоянии