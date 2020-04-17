2020-04-17T18:45:42+03:00
Общество

Липчан просят помочь найти мужчину, совершившего тяжкое преступление

Полиция разослала ориентировку [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие полицейские ищут мужчину, совершившего тяжкое преступление. По данным пресс-службы регионального УМВД России, на вид ему 25-35 лет. Подозреваемый славянском внешности, худощавого телосложения, волосы русые. Всех, кто узнал мужчину, кому что-либо известно о его личности, либо об обстоятельствах происшествия, просят сообщить информацию по телефонам: 25-91-52 и 25-91-95. В полиции гарантируют конфиденциальность.

Липецкие полицейские ищут мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Липецкие полицейские ищут мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступленияФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Напомним, что в регионе продолжают выявлять нарушителей режима самоизоляции. Так, утром в отдел полиции поступило сообщение о мужчине, который нарушил предписание Роспотребнадзора. Как стало известно, 31-летний гражданин уехал из дома на автомобиле "Шкода". Беглеца остановил экипаж ДПС в районе села Косыревка. Мужчина должен был оставаться дома до 21 апреля. Теперь его ждет штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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