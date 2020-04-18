Для зараженных коронавирусом в Липецке переоборудовали еще одну больницу

18 Апр 2020 2020-04-18T11:38:21+03:00

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В Липецке для пациентов с коронавирусом переоборудовали городскую больницу скорой медицинской помощи. Теперь в ней есть все для лечения больных с Covid-19. БСМП №1 рассчитана на 280 коек, 70% из которых с кислородной поддержкой. Также есть отделение реанимации. Также в больнице есть оборудование для телемедицинских консультаций по коронавирусу с федеральными центрами. Кроме этого пациентов с коронавирусом начали лечить в больнице Ельца.

Как уточнили в администрации Липецкой области, у медиков есть все необходимые лекарства, запаса препаратов хватит на 1.5 месяца. Дополнительно области закупает еще противовирусные препараты и антибиотики.

Отметим, что на 18 апреля в Липецкой области коронавирусом болеют 81 человек, у 21 нового пациента диагноз подтвердили утром. Общее число заразившихся в регионе с начала пандемии – 129 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU