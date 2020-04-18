2020-04-18T11:38:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Для зараженных коронавирусом в Липецке переоборудовали еще одну больницу

Липецкая городская больница скорой медицинской помощи рассчитана на 280 коек
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецке для пациентов с коронавирусом переоборудовали городскую больницу скорой медицинской помощи. Теперь в ней есть все для лечения больных с Covid-19. БСМП №1 рассчитана на 280 коек, 70% из которых с кислородной поддержкой. Также есть отделение реанимации. Также в больнице есть оборудование для телемедицинских консультаций по коронавирусу с федеральными центрами. Кроме этого пациентов с коронавирусом начали лечить в больнице Ельца.

Как уточнили в администрации Липецкой области, у медиков есть все необходимые лекарства, запаса препаратов хватит на 1.5 месяца. Дополнительно области закупает еще противовирусные препараты и антибиотики.

Отметим, что на 18 апреля в Липецкой области коронавирусом болеют 81 человек, у 21 нового пациента диагноз подтвердили утром. Общее число заразившихся в регионе с начала пандемии – 129 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый человек скончался в Липецке от коронавируса
Для зараженных коронавирусом в Липецке переоборудовали еще одну больницу
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 18 апреля 2020 года: заболели еще 21 человек
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: получить цифровой код можно не только по паспорту
Липчан просят помочь найти мужчину, совершившего тяжкое преступление
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: жители могут идти в магазин и аптеку без кода
Больницы в Липецке для больных коронавирусом: в БСМП готовы принимать пациентов
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 17 апреля 2020 года составило 38 человек
Коронавирус в Липецке, новости на 16 апреля 2020 года: под подозрением на инфекцию 137 человек
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Липецке: депутаты утвердили штрафы
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: жители могут получить код через мобильное приложение
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: пока все сбои не устранят штрафовать никого не будут
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
Утром в Липецке полиция ловила нарушителя режима самоизоляции по коронавирусу
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 17 апреля 2020 года: заболели еще 12 человек
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Ягод хватит всем!
Борьба с коронавирусом в Липецке: СК создал специальную группу для слежки за фейками
Сбербанк отменяет плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group
В ДТП с двумя иномарками в Липецке пострадал водитель внедорожника
Коронавирус в Липецке, новости на 17 апреля 2020 года: 2 пациентов в стабильно тяжелом состоянии