В Липецкой области пропала 45-летняя женщина в коричневом берете
16 апреля она вышла из дома и не вернулась
фото предоставлено волонтерами.
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45-летняя Ольга Сальникова (Гончарова) пропала в Данкове. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" (Липецкая область), утром 16 апреля женщина вышла из дома и не вернулась.
Приметы Ольги: рост 172 см, плотное телосложение, короткие мелированные волосы, зеленые глаза. В день пропажи была одета в сиреневую куртку с капюшоном, черные ботинки, коричневый берет.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят связаться с волонтерами по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU