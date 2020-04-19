2020-04-19T10:05:16+03:00
Происшествия

В Липецкой области пропала 45-летняя женщина в коричневом берете

16 апреля она вышла из дома и не вернулась
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото предоставлено волонтерами.фото предоставлено волонтерами.
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45-летняя Ольга Сальникова (Гончарова) пропала в Данкове. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" (Липецкая область), утром 16 апреля женщина вышла из дома и не вернулась.

Приметы Ольги: рост 172 см, плотное телосложение, короткие мелированные волосы, зеленые глаза. В день пропажи была одета в сиреневую куртку с капюшоном, черные ботинки, коричневый берет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят связаться с волонтерами по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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