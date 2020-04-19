Липецкий алкомаркет оштрафовали на 450 000 рублей за продажу пива подростку

19 Апр 2020 2020-04-19T10:23:19+03:00

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Начальник регионального управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев 17 апреля рассмотрел административное дело в отношении ООО «Альфа Рязань» (сеть розничных магазинов «Красное&Белое»).

Как сообщают в ведомстве, одна из точек торговой сети продала несовершеннолетнему спиртное. Если говорить конкретнее: в липецком магазине на улице Ударников подростк сумел купить пол-литровую бутылку пива с содержанием алкоголя 4,7 %.

ООО «Альфа Рязань» уже привлекалось к ответственности за аналогичное правонарушение. Учитывая этот факт, Юрий Букреев оштрафовал организацию на 450 000 рублей. Отметим, что максимальный штраф по части 2.1 статьи 14.16 КоАП - полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU