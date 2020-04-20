2020-04-20T09:23:50+03:00
Происшествия

В ДТП в Липецке машины едва не вылетели на остановку с людьми

Момент столкновения на улице Неделина сняла камера наблюдения [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Опасную аварию зафиксировала уличная камера наблюдения на улице Неделина в Липецке. ДТП случилось минувшим вечером, 19 апреля в 16.37, на подъезде к перекрестку улиц Неделина и Пушкина. Там прямо у остановки столкнулись «Дэу Нексия» и «Рено-Логан».

ДТП Перекресток Неделина-Пушкина.

На записи видно, как «Нексия» притормозила у автобусной остановки, чтобы подобрать пассажира. Водитель включил аварийные огни и человек на остановке поспешил к машине. Но стоящую на дороге машину не заметили. В «Дэу» на полном ходу влетел «Рено Логан». От удара первую иномарку вынесло вперед, а «Рено» залетела на бордюр остановки, едва не задев пассажира.

После столкновения оба водителя вышли на улицу разбираться, кто виноват. Кто именно нарушил ПДД в данной ситуации, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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