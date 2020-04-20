В Липецке новый начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства

20 Апр 2020 2020-04-20T09:53:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке теперь новый начальник городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства. По распоряжению мэра города пост занял Николай Дергунов. Он приступил к обязанностям в этот понедельник, 20 апреля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, помимо департамента, Николай Николевич будет курировать управления главного смотрителя и благоустройства, а также «Зеленхоз», «Липецкгорсвет».

Николай Дергунов родился в 1987 году в Липецке, окончил ЛГПУ по специализации «Производство стройматериалов, изделий и конструкций», и ЛГТУ «Стратегический менеджмент». Кандидат технических наук.

С 2014 года работал инженером технического надзора в строительной компании. С 2017 года был ведущим инженером, а затем начальником инвестиционного отдела в управлении главного смотрителя. Последняя занимаемая должность с января 2019 по апрель 2020 – директор «Липецкгорсвет».

Отметим, что ранее пост начальника департамента два года занимал Николай Воронин, который ушел в отставку по собственному желанию 17 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU