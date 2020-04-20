2020-04-20T09:53:27+03:00
Общество

В Липецке новый начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства

Департамент возглавил Николай Дергунов
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Николай ДергуновНиколай ДергуновФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

В Липецке теперь новый начальник городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства. По распоряжению мэра города пост занял Николай Дергунов. Он приступил к обязанностям в этот понедельник, 20 апреля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, помимо департамента, Николай Николевич будет курировать управления главного смотрителя и благоустройства, а также «Зеленхоз», «Липецкгорсвет».

Николай Дергунов родился в 1987 году в Липецке, окончил ЛГПУ по специализации «Производство стройматериалов, изделий и конструкций», и ЛГТУ «Стратегический менеджмент». Кандидат технических наук.

С 2014 года работал инженером технического надзора в строительной компании. С 2017 года был ведущим инженером, а затем начальником инвестиционного отдела в управлении главного смотрителя. Последняя занимаемая должность с января 2019 по апрель 2020 – директор «Липецкгорсвет».

Отметим, что ранее пост начальника департамента два года занимал Николай Воронин, который ушел в отставку по собственному желанию 17 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Липецке на 20 апреля 2020 года: 20 новых случаев заражения
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
В Липецке новый начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства
В ДТП в Липецке машины едва не вылетели на остановку с людьми
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: пассажирам транзитного транспорта пропуск не нужен
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 19 апреля 2020 года составило 60 человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 19 апреля 2020: еще 20 человек заболели
Липецкий алкомаркет оштрафовали на 450 000 рублей за продажу пива подростку
В Липецкой области пропала 45-летняя женщина в коричневом берете
Коронавирус в Липецке, новости на 18 апреля 2020 года: COVID-19 подозревают у 123 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 апреля 2020 года составило 48 человек
Первый человек скончался в Липецке от коронавируса
Для зараженных коронавирусом в Липецке переоборудовали еще одну больницу