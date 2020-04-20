2020-04-20T11:08:52+03:00
Происшествия

Под Липецком водитель сбежал из разбитой машины после ДТП

За трое суток на дорогах региона произошло 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Под Липецком поймали сбежавшего с места ДТП водителяПод Липецком поймали сбежавшего с места ДТП водителяФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За минувшие трое суток, с 17 по 19 апреля, на дорогах Липецкой области зарегистрировали 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек. Так 17 апреля на трассе Доброе – Лебедянь не справился с управлением 34-летний водитель «Оки». Малолитражка перевернулась, водителя увезли в больницу.

В тот же день в Липецке на улице Катукова в 19.00 неизвестная машина сбила 23-летнего парня. Обошлось без тяжелых травм, водителя ищут.

18 апреля на улице Гагарина 37-летний водитель «Тойоты» въехал в «Мерседес», за рулем которого был 63-летний мужчина. Оба водителя попали в больницу.

19 апреля в 23.00 в Липецке не справился с управлением 24-летний водитель «Калины» и врезался в дерево. Парня увезли с места на скорой.

В тот же день в Леюедянском районе на трассе Сурки – Шовское серьезную аварию спровоцировал неизвестный водитель ВАЗ-2010. «Десятка» выехала на встречную, где в лобовую протаранила ВАЗ-2112 с 49-летним водителем. Водитель «десятки» выбрался из разбитой машины и сбежал, второму водителю оказали помощь медики. Сбежавшего мужчину задержали в тот же день. Теперь ему грозит лишение прав или 15 суток ареста за оставление места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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