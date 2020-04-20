Пропуска в Липецке в период самоизоляции: прокуратура предлагает увеличить время действия цифровых кодов

20 Апр 2020 2020-04-20T13:27:17+03:00

Людям мало двух пропусков в сутки, действием от 1 часа до 6

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В Липецке поутихли жалобы на пропускную систему кодов в период самоизоляции. Код для выхода из дома стало получить куда проще через приложение для смартфонов «Липецкая область». Также власти отменили обязательный код для похода в магазин или аптеку у дома. Но народу все же не хватает времени.

Обращения начали поступать в прокуратуру Липецкой области, где разработали для администрации ряд предложений. Например, проблему получения кодов для инвалидов по слуху и зрению уже решили – они могут обратиться за помощью во Всероссийское общество.

Вместе с тем прокуратура предлагает рассмотреть сроки по цифровым пропускам в период самоизоляции в Липецке. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, предлагается либо увеличить время действия пропусков, либо их количество в сутки. Напомним, что сейчас один человек может получить всего два пропуска в день, действием от 1 часа до 6.

ИСТОЧНИК KP.RU