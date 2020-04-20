Работницы сахарного завода под Липецком обвинили руководство в сексизме

20 Апр 2020 2020-04-20T14:18:05+03:00

Действительно ли на предприятии хотят заменить всех женщин на мужчин, проверяет прокуратура

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В сексистском скандале на Липецком сахарном заводе разбирается прокуратура. Информация о дискриминации трудящихся женщин по половому признаку появилась накануне в соцсетях и месенджерах.

На сахарном заводе под Липецком увольняют женщин.

В частности работницы заявили, что в конце марте этого года руководства «Добринского сахарного завода» решило заменить всех женщин на мужчин. В связи с оптимизацией, сотрудниц предполагалось сократить. В условиях маленького района, работницам больше некуда было идти, тем более, что некоторые проработали на предприятии долгие годы. После открытого протеста женщин оптимизация не удалась. Тогда «феминисток» решили наказать – сменили должности и перевели на более тяжелую «мужскую» работу, сообщает канал «Мэш».

На Липецком сахарном заводе женщин, которые обвинили руководство в сексизме, перевели на тяжёлые должности.В ситуации на заводе разбирается прокуратура

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, проверку по информации о нарушении трудовых прав женщин-работниц сахарного завода проводит прокуратура Добринского района. Если информация подтвердится, всех виновных привлекут к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU