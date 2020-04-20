Работницы сахарного завода под Липецком обвинили руководство в сексизме
В сексистском скандале на Липецком сахарном заводе разбирается прокуратура. Информация о дискриминации трудящихся женщин по половому признаку появилась накануне в соцсетях и месенджерах.
На сахарном заводе под Липецком увольняют женщин.
В частности работницы заявили, что в конце марте этого года руководства «Добринского сахарного завода» решило заменить всех женщин на мужчин. В связи с оптимизацией, сотрудниц предполагалось сократить. В условиях маленького района, работницам больше некуда было идти, тем более, что некоторые проработали на предприятии долгие годы. После открытого протеста женщин оптимизация не удалась. Тогда «феминисток» решили наказать – сменили должности и перевели на более тяжелую «мужскую» работу, сообщает канал «Мэш».
На Липецком сахарном заводе женщин, которые обвинили руководство в сексизме, перевели на тяжёлые должности.В ситуации на заводе разбирается прокуратура
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, проверку по информации о нарушении трудовых прав женщин-работниц сахарного завода проводит прокуратура Добринского района. Если информация подтвердится, всех виновных привлекут к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU